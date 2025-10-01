Assine
Todos os militares retidos nos protestos indígenas do Equador foram libertados, diz ministro

01/10/2025 12:03

O ministro da Defesa do Equador, Gian Carlo Loffredo, informou nesta quarta-feira (1º) que 16 militares que estavam retidos durante os protestos indígenas contra o governo "foram recuperados" na noite de terça-feira, resultando na libertação de todos os uniformizados.

Inicialmente, o governo informou que 17 militares haviam sido "sequestrados". O Ministério da Defesa explicou à AFP que um foi recuperado na segunda-feira e os 16 restantes na noite de terça-feira. Naquela manhã, o Exército havia informado que quatro militares haviam sido libertados. 

"Ontem (terça-feira), tarde da noite, eles foram recuperados, foram entregues", disse Loffredo em entrevista a uma emissora de rádio. "Estamos realizando uma análise médica para determinar o estado de saúde deles", acrescentou.

