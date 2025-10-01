Assine
Talibã restabelece telecomunicações em Cabul e outras províncias do Afeganistão

AFP
AFP
01/10/2025 10:50

As redes móveis voltaram a funcionar nesta quarta-feira (1ª) em várias províncias do Afeganistão, incluindo a capital Cabul, 48 horas depois da suspensão das telecomunicações por parte do regime talibã.

Correspondentes da AFP informaram que também havia sinal de várias operadoras nas províncias de Kandahar, Khost, Ghazni e Herat.

A confusão tomou conta do país na noite de segunda-feira, quando os serviços de telefonia móvel e internet foram interrompidos.

A maioria dos negócios ficou paralisada, incluindo bancos, correios e mercados, enquanto os hospitais tiveram que funcionar sem acesso aos prontuários dos pacientes.

O apagão em massa ocorreu semanas após o governo começar a cortar as conexões de internet de alta velocidade em algumas províncias para evitar a "imoralidade", por ordem do líder supremo do Talibã, Hibatullah Akhundzada.

str-ecl/mab/mb/jmo/fp

Tópicos relacionados:

afganistao governo internet

