Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

EUA: empresas privadas eliminaram 32.000 postos de trabalho em setembro

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
01/10/2025 10:40

compartilhe

Siga no

As empresas privadas eliminaram milhares de empregos em setembro nos Estados Unidos, uma contração que impacta a maioria dos setores, da indústria até os serviços financeiros, segundo a pesquisa da ADP/Stanford Lab publicada nesta quarta-feira.

Em setembro, o setor privado eliminou mais empregos do que criou (-32.000), com as perdas mais expressivas registradas em áreas como lazer, hotelaria e serviços profissionais, segundo a pesquisa mensal, considerada um termômetro dos números oficiais. 

A publicação dos números, inicialmente prevista para sexta-feira, é incerta devido à paralisação orçamentária nos Estados Unidos. 

Os analistas esperavam a criação de quase 45.000 empregos, segundo uma pesquisa publicada pela MarketWatch.

myl/spi/val/mar/fp/jc

Tópicos relacionados:

conjuntura desemprego emprego eua macroeconomia

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay