Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Zona do euro registra inflação de 2,2% em setembro

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
01/10/2025 07:54

compartilhe

Siga no

Após vários meses de estabilidade, a inflação na zona do euro acelerou em setembro, impulsionada principalmente pela alta nos preços da energia, o que sugere que o Banco Central Europeu evitará novos cortes nas taxas de juros até o final do ano.

O aumento de 2,2% em termos anuais no índice de preços superou os 2% de agosto, segundo um comunicado da agência Eurostat publicado nesta quarta-feira. A meta de inflação anual é de 2%.

A aceleração inflacionária é explicada principalmente pela tendência menos favorável dos preços da energia, que começaram um período de estabilidade após meses de forte queda. Os preços da energia caíram 0,4% em setembro, após um recuo de 2% em agosto.

A inflação dos alimentos desacelerou para 3%, depois de 3,2% em agosto, enquanto os preços dos produtos industriais subiram 0,8%. Por sua vez, os preços dos serviços registraram leve alta, a 3,2%, contra 3,1% no mês anterior.

fpo/jca/rl/mas/pb/fp/jc

Tópicos relacionados:

conjuntura economia indices inflacao ue

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay