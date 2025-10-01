Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Oktoberfest de Munique suspende atividades após incêndio e explosão

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
01/10/2025 06:23

compartilhe

Siga no

A famosa 'Oktoberfest', a Festa da Cerveja de Munique, na Alemanha, teve que fechar temporariamente nesta quarta-feira (1) por um incêndio seguido de uma explosão no norte da cidade, onde foi registrada uma morte, anunciaram as autoridades.

A polícia afirmou que encontrou artefatos explosivos em um prédio residencial no norte de Munique, onde ocorreu o incidente.

As autoridades investigam um possível vínculo com a 'Oktoberfest', que é celebrada perto do centro da capital da Baviera. 

"A 'Oktoberfest' permanecerá fechada provisoriamente até as 17h00 (12h00 de Brasília) por um alerta de bomba, relacionado com uma explosão no norte de Munique", informou a organização do evento.

"De acordo com os primeiros elementos da investigação, o prédio residencial foi incendiado após uma disputa familiar", indicou a polícia.

Uma pessoa ferida foi encontrada ferida no local do incidente, mas não resistiu e faleceu pouco depois. Outra pessoa está desaparecida.

A 'Oktoberfest' acontece de 20 de setembro a 5 de outubro. Em 2024, o evento recebeu 6,7 milhões de visitantes.

clp/avl/mas/fp

Tópicos relacionados:

alemanha cerveja incendio lazer policia turismo

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay