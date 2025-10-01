Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Exército israelense bloqueará acesso ao norte de Gaza para os moradores do sul do território

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
01/10/2025 06:01

compartilhe

Siga no

O Exército israelense anunciou nesta quarta-feira (1) que fechará o último acesso ao norte da Faixa de Gaza para os residentes do sul do território palestino, a partir das 12h00 (6h00 de Brasília).

"Habitantes de Gaza, a rua Al Rashid será fechada ao tráfego a partir do setor sul da Faixa a partir das 12h00", afirma um comunicado em árabe divulgada pelo porta-voz militar Avichay Adraee nas redes sociais. 

"A passagem para o sul continuará autorizada para aqueles que não conseguiram deixar a Cidade de Gaza", onde o Exército israelense prossegue com sua ofensiva. "Nesta etapa, o Exército israelense permite o livre deslocamento para o sul sem inspeção", acrescenta o comunicado.

crb/mj/feb/mas/avl/fp

Tópicos relacionados:

conflito gaza israel palestinos refugiados

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay