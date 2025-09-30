Assine
Detido no Peru o 'pequeño J', suposto autor intelectual do triplo feminicídio na Argentina

Repórter
30/09/2025 22:18

O governo argentino confirmou nesta terça-feira (30) a detenção no Peru de "Pequeño J", considerado o autor intelectual do brutal triplo feminicídio que as autoridades suspeitam ter vínculos com o narcotráfico na Argentina.

"Quero felicitar a Polícia Nacional do Peru pelo enorme trabalho e pela colaboração na captura dos dois foragidos do triplo crime. A Direção Antidrogas deteve o 'Pequeño J' em Pucusana", disse no X a ministra da Segurança da Argentina, Patricia Bullrich.

Mais cedo, Bullrich havia anunciado a captura de outro suspeito, Matías Ozorio, também no Peru. Ao todo, já são nove os detidos pelo caso.

Na semana passada foram encontrados, nos arredores de Buenos Aires, os corpos de três jovens que haviam desaparecido na sexta-feira, 19 de setembro.

Morena Verdi (20), Brenda del Castillo (20) e Lara Gutiérrez (15) foram torturadas antes de serem assassinadas. O triplo feminicídio foi transmitido por redes sociais a um grupo fechado de 45 usuários, revelou o ministro da Segurança de Buenos Aires, Javier Alonso, que qualificou o ocorrido como um ato "instrução" após um suposto roubo de drogas.

"Pequeño J", de cerca de 20 anos e de nacionalidade peruana, é considerado o suposto autor intelectual do crime e operador de uma quadrilha do narcotráfico no bairro Zavaleta, na zona sul da Cidade de Buenos Aires.

Ozorio, de cerca de 23 anos, seria seu braço direito, segundo a imprensa local que cita fontes da investigação.

mry/cjc/am

