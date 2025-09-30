Dow Jones bate recorde mesmo com ameaça de 'shutdown' nos EUA

A Bolsa de Valores de Nova York fechou no azul nesta terça-feira (30), já que os investidores mantiveram seu otimismo apesar da perspectiva de um bloqueio do orçamento do governo federal dos Estados Unidos, conhecido como "shutdown".

Após uma jornada com altos e baixos, o índice Dow Jones subiu 0,18% e alcançou um novo recorde ao fechar em 46.397,89 pontos. Por sua vez, o tecnológico Nasdaq avançou 0,30% e o ampliado S&P 500, 0,41%.

À meia-noite desta terça-feira (1h de quarta em Brasília), se o Congresso não aprovar um orçamento, mesmo que temporário, os Estados Unidos vão se deparar com o fechamento administrativo do governo, o chamado "shutdown", que provocará a paralisação da maior parte dos serviços públicos federais.

"Embora não constitua um evento macroeconômico importante, [o fechamento] causará certa volatilidade nos mercados, simplesmente porque gera mais incerteza", declarou à AFP Victoria Fernández, da empresa de gestão de investimentos Crossmark Global Investments.

tmc/nth/dga/db/rpr/am