Inter de Milão vence Slavia Praga (3-0) em casa pela Champions

Com dois gols do atacante argentino Lautaro Martínez, a Inter de Milão venceu com tranquilidade o Slavia Praga por 3 a 0 em casa, nesta terça-feira (30), pela segunda rodada da Liga dos Campeões da Europa.

Após derrotar o Ajax por 2 a 0 na Holanda na primeira rodada, o clube lombardo, atual vice-campeão da Champions, agora soma seis pontos e está no entre os líderes da tabela, ao lado de Real Madrid e Bayern de Munique.

Lautaro foi o responsável por quebrar a resistência dos tchecos após meia hora de jogo: o campeão mundial argentino aproveitou uma falha grotesca do goleiro Jindrich Stanek, roubou a bola e fez 1 a 0 (30').

O holandês Denzel Dumfries, com assistência de Marcus Thuram, ampliou a vantagem logo em seguida (34').

Na segunda etapa, Lautaro Martínez marcou seu segundo gol da noite (65'), ao finalizar sem esforço um passe perfeito do zagueiro Alessandro Bastoni.

O único ponto negativo dessa noite quase perfeita foi que Thuram deixou o campo após o terceiro gol, segurando a coxa esquerda.

"Não é nada sério, é apenas um probleminha, eu acho", disse o francês à Sky Sport.

"Tínhamos que ser sérios, e fomos. Os jogos da Liga dos Campeões são sempre complicados, mas jogamos bem", observou.

Esta partida foi a primeira a ser disputada no Estádio Giuseppe Meazza (San Siro) desde que a prefeitura de Milão aprovou sua venda nesta terça-feira para os dois principais clubes da cidade (Inter de Milão e AC Milan), que irão demoli-lo para construir uma nova e ultramoderna arena com capacidade para 71.500 espectadores no lugar do antigo e icônico estádio atual.

