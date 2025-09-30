Assine
Chelsea vence Benfica (1-0) na volta de Mourinho a Stamford Bridge

30/09/2025 18:17

O Chelsea venceu o Benfica por 1 a 0 nesta terça-feira (30), pela segunda rodada da fase de liga da Champions League, uma partida especial para o novo técnico do clube português, José Mourinho, que retornava a Stamford Bridge. 

O ex-técnico dos 'Blues' (que trabalhou no clube de 2004 a 2007 e depois de 2013 a 2015) viu sua equipe ser superada por um único gol, marcado contra sua própria rede pelo colombiano Richard Ríos (18'), que desviou para o fundo da rede um cruzamento rasteiro do argentino Alejandro Garnacho.

O nome de Mourinho foi gritado diversas vezes durante a partida pelos torcedores do Chelsea, que se levantaram em uníssono para aplaudi-lo.

O resultado deu ao time londrino, comandado por Enzo Maresca, sua primeira vitória na Liga dos Campeões desta temporada, após iniciarem sua campanha europeia com uma derrota por 3 a 1 para o Bayern de Munique.

Já os 'Encarnados' perderam por 3 a 2 em Lisboa para o Qarabag sob o comando do antecessor de Mourinho, Bruno Lage, na estreia no torneio.

