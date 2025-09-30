Assine
Zelensky alerta sobre situação "crítica" da usina nuclear de Zaporizhzhia

30/09/2025 16:01

O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, advertiu nesta terça-feira (30) sobre a situação "crítica" da usina nuclear de Zaporizhzhia, ocupada pela Rússia, que está há sete dias seguidos desconectada da rede elétrica.

"A situação é crítica. Devido aos ataques russos, a usina ficou desconectada de seu fornecimento elétrico e da rede. Está sendo alimentada com eletricidade proveniente de geradores a diesel", disse Zelensky em seu discurso diário.

"São os russos que impedem o reparo das linhas elétricas da usina e a restauração da segurança básica com seus bombardeios. E isso é uma ameaça para absolutamente todos", acrescentou.

A usina nuclear de Zaporizhzhia, situada no sul da Ucrânia, é a maior da Europa e está sob controle da Rússia desde pouco depois do início da invasão, em fevereiro de 2022.

Seus seis reatores estão parados, mas precisam de fornecimento elétrico externo para continuar sendo resfriados.

