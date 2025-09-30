Luis Enrique elogia Pedri e elenco do Barça antes de confronto na Champions

O técnico do Paris Saint-Germain, Luis Enrique, elogiou o meio-campista Pedri e o elenco do Barcelona nesta terça-feira (30), véspera do confronto entre as equipes pela segunda rodada da Liga dos Campeões.

"Para mim, Pedri, sem dúvida, é o Harry Potter. Espero que amanhã ele não traga a varinha. Faremos de tudo para que ele participe o menos possível", declarou o treinador em entrevista coletiva.

"Mas o Barça não é só Pedri, é De Jong, é Cubarsi, é Lamine, é uma infinidade de jogadores de alto nível. O jogo tem motivações muito fortes para tentar superar um time que é muito bom com e sem a bola", acrescentou.

Luis Enrique afirmou que o único foco será no resultado, e não no grande número de lesões do PSG.

"Existem muitas maneiras de avaliar isto. Acho que se pode lamentar [os desfalques] ou focar no resultado. Não importa quem vai jogar amanhã, cada jogador estará em uma grande equipe, independente de qual seja", ressaltou.

O time parisiense viajou à Espanha sem sua grande estrela, o Bola de Ouro Ousmane Dembélé, além do georgiano Khvicha Kvaratskhelia e do zagueiro brasileiro Marquinhos, todos lesionados.

Quanto a Vitinha, Fabián Ruíz e João Neves, titulares do meio-campo, mas afetados por problemas físicos, Luis Enrique confessou que ainda não sabe se estarão em campo.

"Para ser sincero, não queremos assumir riscos. Acho que a decisão será mais do jogador do que minha. Eles têm que estar prontos e preparados. É um jogo importante, mas não determinante. Vamos avaliar amanhã", disse.

Ainda assim, o treinador se mostrou animado com o duelo entre dois times ofensivos: "Para nós é empolgante jogar contra uma equipe com esta mentalidade e este nível (...). Não importa qual será o resultado, acho que teremos dois times parecidos e, para mim, o ponto-chave será ver quem mantém a posse de bola".

O lateral-direito marroquino Achraf Hakimi, deu a seu companheiro Nuno Mendes a missão de marcar Lamine Yamal.

"Um plano para deter Lamine Yamal? Como vocês sabem, ele não joga no meu lado, mas vai jogar contra o melhor lateral-esquerdo do mundo, que se chama Nuno Mendes, que já mostrou que é capaz de pará-lo, assim como outros atacantes do mesmo estilo", destacou Hakimi.

