Zagueiro francês William Saliba renova com o Arsenal até 2030

O zagueiro francês William Saliba, que foi especulado no Real Madrid na última janela de transferências, renovou com o Arsenal até 2030, anunciou o clube inglês nesta terça-feira (30).

O vínculo anterior do jogador com os 'Gunners' ia até 2027 e, nos últimos meses, vários veículos de imprensa noticiaram o interesse madridista em sua contratação.

Nascido em Bondy, mesma localidade na periferia de Paris que seu companheiro de seleção e astro do Real Madrid Kilian Mbappé, Saliba chegou ao Arsenal em 2019.

Desde então, passou por vários clubes franceses por empréstimo, até se firmar como peça importante para o técnico Mikel Arteta na temporada 2022/2023.

Saliba, que tem 28 jogos pela seleção da França, é um pilar defensivo tanto para o Arsenal, vice-campeão inglês nas últimas três temporadas, quanto para os 'Bleus', tendo feito parte da equipe que perdeu a final da Copa do Mundo de 2022 para a Argentina.

"Eu me sinto em casa. Temos um bom time, um bom elenco, uma boa comissão técnica. O treinador é perfeito para mim, então este é o melhor lugar para estar", declarou o jogador no comunicado publicado pelo Arsenal.

