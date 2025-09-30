Assine
Internacional

Chefe da ONU pede que 'todas as partes' se comprometam com o plano de Trump para Gaza

AF
AFP
AF
AFP
Repórter
30/09/2025 11:54

O secretário-geral da ONU, António Guterres, apelou nesta terça-feira (30) a que "todas as partes" se comprometam com o plano de paz para Gaza apresentado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse um porta-voz. 

"É crucial agora que todas as partes se comprometam com um acordo e sua implementação", disse o porta-voz de Guterres, Farhan Haq, em um comunicado. O secretário-geral "reitera mais uma vez seu apelo por um cessar-fogo imediato e permanente", acrescentou.

