Sinner vence De Minaur e vai à final do ATP 500 de Pequim

O tenista italiano Jannik Sinner, número 2 do mundo, venceu o australiano Alex de Minaur (N.8) nesta terça-feira (30) e se classificou para a final do ATP 500 de Pequim.

Sinner fechou o jogo em 2 sets a 1, com parciais de 6-3, 4-6 e 6-2, em duas horas e 20 minutos.

"Estou muito feliz por voltar para jogar amanhã [quarta-feira, na final]. Jogar nesta quadra é sempre fantástico", comemorou o italiano, que por outro lado lamentou as chances perdidas para quebrar o serviço de De Minaur.

"Mas é isso o que faz o tênis ser tão imprevisível", comentou.

Jogando contra um adversário que já havia derrotado em seus 11 confrontos anteriores, Sinner teve que se recuperar depois de perder o segundo set.

O número 2 do mundo não teve um bom desempenho no saque, concedendo 12 break points para De Minaur, que só conseguiu aproveitar um deles, exatamente o que lhe deu a vitória na segunda parcial.

Assim como aconteceu na fase anterior, contra o francês Térence Atmane, Sinner cometeu muitos erros não forçados (39).

Em sua sétima final em 2025, Jannik Sinner vai enfrentar o jovem americano Learner Tien (N.52), de 19 anos, que avançou beneficiado pelo abandono do russo Daniil Medvedev (N.18) no terceiro set por problemas no braço esquerdo.

Somente o espanhol Carlos Alcaraz, atual número 1 do mundo, derrotou Sinner nos jogos que valiam título este ano (Masters 1000 de Roma e Cincinnati, Roland Garros e US Open), e o italiano vai em busca de seu terceiro troféu na temporada, depois do Aberto da Austrália e de Wimbledon.

