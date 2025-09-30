Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Trump diz que Hamas tem 'três ou quatro dias' para aceitar plano de paz para Gaza

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
30/09/2025 10:20

compartilhe

Siga no

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta terça-feira (30) que dá ao Hamas "três ou quatro dias" para responder ao seu plano de paz para Gaza, que estipula o desarmamento completo dos militantes do movimento islamista e sua exclusão de um futuro papel no governo.

"Vamos dar a eles cerca de três ou quatro dias", disse Trump aos jornalistas ao ser questionado sobre um prazo. "O Hamas aceitará ou não. E se não aceitarem, isso terá um final triste", acrescentou.

bur/jz/val/fp/aa

Tópicos relacionados:

conflito eua israel palestinos paz

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay