Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Desabamento de escola islâmica na Indonésia deixa três mortos e dezenas de desaparecidos

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
30/09/2025 09:30

compartilhe

Siga no

Equipes de resgate tentavam nesta terça-feira (30) socorrer pelo menos 38 pessoas desaparecidas após o desabamento de uma escola islâmica na Indonésia, cujo balanço provisório é de três mortos.

Mais de cem estudantes haviam se reunido para a oração na segunda-feira à tarde no internato Al Khoziny, na cidade de Sidoarjo, no leste de Java, quando o edifício desabou repentinamente.

"Até agora o balanço é de três falecidos e 99 sobreviventes", declarou nesta terça-feira o diretor da Agência Nacional de Busca e Resgates, Mohamad Syafi.

O porta-voz da Agência Nacional de Gestão de Desastres (BNPB), Abdul Muhari, indicou que os socorristas continuavam procurando ativamente 38 pessoas que estariam presas sob os escombros.

Famílias sem notícias de seus entes queridos estavam reunidas ao redor do edifício de vários andares em Sidoarjo, localidade situada a cerca de 30 km ao sul da grande cidade de Surabaya, constatou um jornalista da AFP.

Mais de 300 pessoas, entre elas militares e agentes policiais, estão envolvidas nos trabalhos de busca que foram dificultados pelos escombros, segundo explicou Syafi ao precisar que precisam de guindastes e escavadoras para acelerar a remoção de materiais de concreto.

"No entanto, é importante mencionar que os movimentos do concreto podem ameaçar a vida dos sobreviventes ainda presos sob os escombros", advertiu.

Após uma primeira morte na segunda-feira, Atok Irawan, diretor de um hospital local em Sidoarjo, informou aos jornalistas que mais duas pessoas, atendidas na emergência, morreram devido aos seus ferimentos na terça-feira.

Oito feridos que estão sendo tratados atualmente no hospital encontram-se "estáveis", acrescentou.

mrc-ebe/alv/mab/pb/dd 

Tópicos relacionados:

acidente indonesia infancia

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay