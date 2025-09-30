Assine
Alcaraz derrota Fritz e conquista ATP 500 de Tóquio, seu 8º título em 2025

30/09/2025 08:32

O tenista espanhol Carlos Alcaraz, n° 1 do mundo, derrotou com um duplo 6-4 o americano Taylor Fritz (n°5) na final do ATP 500 de Tóquio, nesta terça-feira (30) na capital japonesa, e conquistou seu oitavo título em 2025. 

Aos 22 anos, Alcaraz já soma 24 títulos no circuito ATP, seis deles de Grand Slam. 

Embora tenha voltado a jogar com o tornozelo esquerdo enfaixado desde que sofreu um problema em sua primeira partida em Tóquio, contra o argentino Sebastian Báez, o espanhol não pareceu ter sofrido incômodo durante a decisão. 

O americano de 27 anos, que derrotou Alcaraz há algumas semanas na Laver Cup, um torneio de exibição por equipes, ofereceu pouca resistência e converteu apenas um 'break-point', no segundo set e quando o espanhol sacava já com um 5-2 para fechar a partida. 

Alcaraz disputou sua 10ª final do ano, algo que nenhum tenista conseguia desde seu compatriota Rafael Nadal em 2017. 

Após sua vitória há um mês na final do US Open contra Jannik Sinner, ele tirou o italiano da primeira posição do ranking mundial. 

Ambos se reencontrarão na próxima semana no Masters 1000 de Xangai. 

Tópicos relacionados:

atp espanha japao tenis

