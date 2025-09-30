Assine
Zijin Gold estreia na Bolsa de Hong Kong com alta de 68%

As ações da empresa chinesa Zijin Gold International, com presença na América Latina, registraram nesta terça-feira (30) uma alta de 68% em sua estreia na Bolsa de Hong Kong. 

O início positivo ocorreu em um cenário de alta contínua no preço do ouro, um valor refúgio diante da volatilidade dos mercados e da esperada redução das taxas de juros nos Estados Unidos. 

A perspectiva do hipotético "shutdown" (paralisação) do governo dos Estados Unidos também influencia na valorização do ouro, que nesta terça-feira atingiu a cotação de 3.871,72 dólares por onça (31,1 gramas). 

Analistas afirmam que, em breve, a cotação pode alcançar 4.000 dólares.

As ações da Zijin Gold - subsidiária da Zijin Mining, a maior empresa de mineração da China - encerraram o dia com aumento de 68%, a 120,6 dólares de Hong Kong por ação. 

Com a valorização, a empresa foi avaliada em 316 bilhões de dólares de Hong Kong (US$ 40,9 bilhões).

A empresa, que protagonizou uma das maiores estreias na Bolsa deste ano, é uma das produtoras de ouro de crescimento mais rápido no mundo, com projetos em minas da América do Sul, Ásia Central, Oceania e África.

