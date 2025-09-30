Assine
Nicole Kidman e Keith Urban se separam após 19 anos de casamento, afirma imprensa americana

AFP
AFP
30/09/2025 07:41

A atriz australiana Nicole Kidman e o músico Keith Urban se separaram após 19 anos de casamento, segundo informações da imprensa americana.

O casal mora separado "desde o início do verão" (hemisfério norte, inverno no Brasil), informou na segunda-feira o portal TMZ, que cita fontes anônimas que disseram que Kidman não queria a separação e tentou salvar o casamento.

Urban, 57 anos, vencedor de quatro Grammy, deixou a casa da família em Nashville e se mudou para outra residência em outra área da cidade, informou o TMZ. 

A AFP não conseguiu confirmar com fontes independentes a separação. 

A atriz e o músico se casaram em 2006 e são pais de duas filhas adolescentes.

Kidman, 58 anos, vencedora do Oscar, se preocupou em "manter a família unida durante este momento difícil desde que Keith foi embora", disse uma fonte ao TMZ. 

A atriz também tem dois filhos adotivos de seu casamento anterior com o ator Tom Cruise, que terminou em 2001, em um dos divórcios mais famosos de Hollywood.

Nicole Kidman publicou uma foto ao lado de Urban no Instagram em junho com a legenda: "Feliz Aniversário, querido".

Em maio, o músico nascido na Nova Zelândia compartilhou fotos no Instagram dele e de uma sorridente Kidman após sua vitória no Academy of Country Music Awards. 

Nicole Kidman, que se tornou uma das atrizes mais bem pagas de Hollywood, recebeu várias indicações ao Oscar e ganhou a estatueta em 2003 por sua interpretação da escritora Virginia Woolf no filme "As Horas".

