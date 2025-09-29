Assine
Autoridade Palestina saúda 'esforços determinados' de Trump para Gaza

29/09/2025 19:10

A Autoridade Palestina saudou nesta segunda-feira (29) os "esforços sinceros e determinados" de Donald Trump, após o anúncio do plano do presidente americano para pôr fim à guerra em Gaza.

O órgão provisório de autogoverno "recebe favoravelmente os esforços sinceros e determinados do presidente Donald J. Trump para pôr fim à guerra em Gaza, e confia em sua capacidade de encontrar um caminho para a paz", segundo um comunicado.

