Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Petróleo cai com força ante previsão de aumento de produção da Opep+

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
29/09/2025 17:17

compartilhe

Siga no

As cotações do petróleo caíram significativamente nesta segunda-feira (29), influenciadas pelas previsões de um aumento de produção nos países da Opep+.

O preço do barril de tipo Brent, negociado em Londres para entrega em novembro, caiu 3,08%, para 67,97 dólares. Seu equivalente no mercado americano, o barril de tipo West Texas Intermediate (WTI) com vencimento no mesmo mês, recuou 3,45%, para 63,45 dólares.

"O mercado perdeu mais da metade dos ganhos obtidos na semana passada", indicou à AFP Stephen Schork, do The Schork Group.

As cotações do petróleo alcançaram seus máximos dos últimos dois meses na semana passada devido à escalada entre Rússia e Estados Unidos, e às ameaças de endurecimento das sanções contra o setor petrolífero de Moscou.

"Hoje assistimos a uma espécie de retorno à realidade, com um mercado que volta aos fundamentos", o que significa uma tendência de baixa, ressaltou o analista.

"O consenso do mercado parece ser que [a Opep+] voltará a aumentar sua cota global em 137 mil barris diários", explicou Bjarne Schieldrop, analista de SEB.

Prevê-se que esta decisão seja aprovada pelo cartel do petróleo no domingo.

zap-tmc/els/dga/db/rpr/am

Tópicos relacionados:

eua mercado opep- precos

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay