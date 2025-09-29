Abatido e com defesa desfalcada, Real Madrid busca reação em visita ao Almaty na Champions

Um Real Madrid abatido após a goleada por 5 a 2 sofrida diante de seu rival Atlético de Madrid e com a defesa desfigurada por lesões, tentará curar as feridas nesta terça-feira (30) às 13h45 (horário de Brasília), pela segunda rodada da fase de liga da Champions League, contra o Kairat Almaty, do Cazaquistão.

A derrota no Estádio Metropolitano interrompeu o excelente início de temporada da equipe comandada pelo técnico Xabi Alonso, pelo menos em termos de resultados, com seis vitórias nas primeiras rodadas da LaLiga e mais uma no torneio europeu contra o Olympique de Marselha (2 a 1) no Santiago Bernabéu.

"Queremos voltar ao caminho certo e, dentro do processo de reconstrução, temos dias difíceis pela frente", destacou Alonso numa entrevista coletiva após a partida.

A derrota para o rival da cidade é ainda mais dolorosa para os torcedores do Real Madrid, pois o time não sofria cinco gols contra o Atlético na LaLiga há 75 anos e também porque cedeu a liderança do campeonato espanhol para o arquirrival Barcelona.

A equipe, que chegou ao Cazaquistão na manhã desta segunda-feira após um voo de quase 7.000 quilômetros, não conta com Dani Carvajal, que ficará afastado por um mês com uma lesão na panturrilha, e nem com o brasileiro Éder Militão, que sente um desconforto no tornozelo.

Os dois defensores se juntaram à lista de baixas que já conta com o inglês Trent Alexander-Arnold, o alemão Antonio Rüdiger e o francês Ferland Mendy, forçando o técnico basco a improvisar na defesa.

Desta forma, Alonso conta apenas com Dean Huijsen e Álvaro Carreras, que mostraram fragilidade defensiva na primeira partida contra um grande clube, superados pelos atacantes do 'Atleti' em vários de seus gols.

Também viajam o austríaco David Alaba e Fran García, que pouco jogaram até agora, e o reserva David Jiménez completa a defesa.

Outra questão que o técnico terá que resolver é sua dependência de Mbappé, em grande fase, mas que pode ser uma faca de dois gumes. O craque francês marcou dez dos 18 gols da equipe nesta temporada.

Apenas os brasileiros Militão e Vinícius Júnior, o turco Arda Güler e o argentino Franco Mastantuono balançaram as redes além dele, o que mostra que o Real Madrid está sobrevivendo graças à eficácia ofensiva do astro campeão mundial de 2018.

- Participação histórica -

Na próxima partida, o Real Madrid vai enfrentar o Kairat, que se classificou pela primeira vez para o torneio após eliminar os campeões da Eslovênia, Finlândia, Eslováquia e o Celtic, da Escócia, sem sofrer nenhum gol em casa.

Isso o tornou o time mais oriental da história a competir na Liga dos Campeões.

"Estamos muito animados por jogar contra o Real Madrid", disse Luis Mata, lateral-esquerdo português do Kairat, à emissora espanhola Cadena Ser na noite desta segunda-feira.

"Todos os jogos do Kairat nesta edição da Champions terão algo especial. No caso do Real Madrid, será enfrentar o clube com mais títulos da Liga dos Campeões (15). É histórico", destacou.

O jogador português também falou sobre a diferença de disputar a partida na altitude, já que a cidade está localizada 850 metros acima do nível do mar, cercada por uma cadeia de montanhas com picos de mais de 5.000 metros de altura.

"O ar é diferente do ar de Madri", disse Mata, que acredita que o elenco do Real Madrid estará mais motivado do que nunca após a derrota diante do Atlético.

Teoricamente, o Kairat deve ser um adversário fácil para o Real Madrid. Na estreia na competição, perdeu por 4 a 1 em Lisboa para o Sporting, há duas semanas.

