Hamilton diz que tomou a 'decisão mais difícil' ao se despedir de seu cachorro Roscoe

AF
AFP
AF
AFP
Repórter
29/09/2025 15:39

O piloto britânico Lewis Hamilton revelou em suas redes sociais nesta segunda-feira (29) que tomou a "decisão mais difícil" de sua vida ao "dizer adeus" a seu buldogue de 12 anos, Roscoe.

Hamilton se ausentou de um teste de pneus com a Ferrari na Itália na última sexta-feira para estar com seu cão de estimação, que havia sido internado com pneumonia.

O piloto de 40 anos explicou que Roscoe morreu em seus braços no domingo.

"Depois de quatro dias com suporte vital, lutando com todas as forças que tinha, tive que tomar a decisão mais difícil da minha vida e me despedir do Roscoe. Ele nunca deixou de lutar, até o último instante', escreveu Hamilton no Instagram.

"Eu me sinto muito grato e honrado por ter compartilhado minha vida com uma alma tão linda, um anjo e um amigo tão verdadeiro. Trazer o Roscoe para a minha vida foi a melhor decisão que já tomei, e eu guardarei para sempre as memórias que criamos juntos", continuou.

"É uma das experiências mais dolorosas e sinto uma profunda conexão com todos aqueles que passaram pela perda de um animal de estimação querido", ressaltou Hamilton.

Roscoe foi uma presença habitual no padoque da Fórmula 1 e em eventos importantes como cerimônias de prêmios desde que o heptacampeão mundial o adotou em 2013.

Hamilton voltará às pistas com a Ferrari no próximo fim de semana, no Grande Prêmio de Singapura.

