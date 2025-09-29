Assine
Atos de ódio cometidos na França e na Alemanha deixam 11 detidos na Sérvia

AF
AFP
AF
AFP
Repórter
29/09/2025 12:28

Onze pessoas foram detidas na Sérvia por sua suposta participação em atos de ódio na França e na Alemanha, incluindo pichações em sinagogas e o aparecimento de cabeças de porcos em frente a mesquitas, informou a Polícia sérvia nesta segunda-feira (29).

O ministério do Interior sérvio detalhou, em um comunicado, que estes 11 indivíduos foram treinados por outro cidadão sérvio, atualmente foragido, que agia sob as instruções de um serviço de inteligência estrangeiro, cuja nacionalidade não foi especificada.

Por ordem do Ministério Público, a polícia sérvia deteve os suspeitos por "supostos crimes de conspiração, incitação ao ódio e espionagem", com o objetivo de atentar contra "os direitos e liberdades fundamentais na França e na Alemanha".

Segundo o Ministério do Interior sérvio, suas ações buscavam difundir ideias que promovessem o ódio, a discriminação e a violência baseadas em diferenças de cor da pele, religião, nacionalidade e origem étnica.

Nove cabeças de porco - animal considerado impuro pelo islã - foram encontradas no começo de setembro em frente a mesquitas na França.

No fim de abril, o Memorial da Shoah, três sinagogas e um restaurante foram vandalizados com tinta verde em Paris. Como parte da investigação, três cidadãos sérvios foram denunciados e presos na França.

O grupo será apresentado ao Ministério Público por uma série de crimes, incluindo discriminação racial e espionagem.

As detenções foram realizadas em Belgrado, capital da Sérvia, e em Velika Plana, 100 km ao sul, em coordenação com os serviços de segurança.

oz-cbo/sba/meb/mb/mvv/aa

