Avó e neto morrem perto de Moscou por ataque de drones

Uma avó e seu neto morreram em uma localidade nos arredores de Moscou em um incêndio provocado por um ataque de drones ucranianos, informaram as autoridades russas nesta segunda-feira (29).

Desde o começo da guerra em fevereiro de 2022, a Rússia lança habitualmente bombardeios noturnos contra a Ucrânia, que responde com ataques de drones, em sua maioria dirigidos à infraestrutura energética.

O governador da região de Moscou, Andrei Vorobiov, informou no Telegram que a Força Aérea derrubou quatro drones em Voskresensk e Kolomna, duas localidades ao sudeste da capital russsa.

"Infelizmente, houve uma tragédia em Voskresensk: duas pessoas morreram no incêndio de uma casa privada, uma mulher de 76 anos e seu neto de 6", declarou Vorobiov.

Em Voskresensk, localizada a 88 quilômetros de Moscou, várias casas ficaram danificadas e houve perturbações na iluminação pública.

Na noite de sábado, a Rússia lançou um bombardeio em larga escala contra a Ucrânia com 595 drones e 48 mísseis, um ataque que as autoridades ucranianas afirmaram que durou 12 horas e deixou quatro mortos em Kiev e quase 80 mortos em todo o país.

