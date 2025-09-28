Assine
Brasil empata com México (2-2) na estreia no Mundial Sub-20

28/09/2025 23:18

O Brasil empatou com o México por 2 a 2 neste domingo (28), no Estádio Nacional de Santiago, na estreia das duas equipes no Mundial Sub-20, no Chile.

Os mexicanos saíram na frente aos 10 minutos marcando com Alexei Domínguez, que pegou rebote do goleiro Otávio na pequena área.

O Brasil empatou pouco depois com um belo chute de Rafael Coutinho (21) da entrada da área e conseguiu a virada no segundo tempo com Luighi (76'), que aproveitou descuido da defesa mexicana.

Mas a vitória brasileira escapou nos minutos finais, quando o zagueiro Diego Ochoa (86') mandou a bola para as redes de cabeça após cobrança de escanteio de Gilberto Mora.

Autor do segundo gol da Seleção, Luigi lamentou o empate com gol em jogada de bola parada no fim da partida.

"Estávamos melhores do que eles nesse aspecto", mas temos que "trabalhar" mais para a sequência do Mundial, disse o atacante do Palmeiras.

Com este resultado, Brasil e México dividem a segunda posição do Grupo C, que nesta primeira rodada tem a liderança do Marrocos.

Os marroquinos venceram horas antes a Espanha por 2 a 0, também no estádio Nacional, com gols no segundo tempo de Yassir Zabiri (54') e Gessime Yassine (58')

