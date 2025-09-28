Barcelona vira sobre Real Sociedad e assume liderança do Espanhol
O Barcelona aproveitou a derrota do Real Madrid na véspera para assumir a liderança do Campeonato Espanhol ao vencer a Real Sociedad por 2 a 1 neste domingo (28), de virada, em jogo que marcou o retorno de Lamine Yamal após lesão.
Álvaro Odriozola abriu o placar aos 31 minutos no Estádio Olímpico de Montjuïc, mas o Barça virou com dois gols de cabeça, de Jules Koundé (43') e Robert Lewandowski (59').
O time catalão ainda teve um gol anulado por impedimento de Yamal (75'), que se mostrou muito ativo em seu primeiro jogo desde que recebeu o Troféu Kopa de melhor jogador jovem da temporada passada.
O atacante de 18 anos a entrar em campo depois de desfalcar equipe nos últimos quatro jogos.
Com 19 pontos (seis vitórias e um empate), o Barcelona, atual campeão, assume a liderança com um ponto de vantagem sobre o Real Madrid (2º), que no sábado foi derrotado por 5 a 2 no clássico contra o Atlético de Madrid (5º, 12 pontos).
Por sua vez, a Real Sociedad, com apenas uma vitória no campeonato, é a 17ª colocada (5 pontos) e corre o risco de terminar a rodada na zona de rebaixamento.
- Elche na zona da Champions -
Também neste domingo, o Elche se confirmou como a surpresa deste início de temporada com uma vitória por 2 a 1 sobre o Celta de Vigo Vigo (16º) e subiu para a quarta posição, dentro da zona de classificação para a Liga dos Campeões.
John Chetauya Nwankwo (68') marcou no segundo tempo o gol da vitória do Elche, que agora soma 13 pontos.
Em outro jogo já encerrado, o Sevilla (8º) venceu o Rayo Vallecano (15º) por 1 a 0 com um gol nos minutos finais do nigeriano Akor Adams (87').
-- Jogos da 7ª rodada do Campeonato Espanhol (horário de Brasília) e classificação:
- Sexta-feira:
Girona - Espanyol 0 - 0
- Sábado:
Getafe - Levante 1 - 1
Atlético de Madrid - Real Madrid 5 - 2
Mallorca - Alavés 1 - 0
Villarreal - Athletic Bilbao 1 - 0
- Domingo:
Rayo Vallecano - Sevilla 0 - 1
Elche - Celta Vigo 2 - 1
Barcelona - Real Sociedad 2 - 1
(16h00) Betis - Osasuna
- Segunda-feira:
(16h00) Valencia - Real Oviedo
Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG
1. Barcelona 19 7 6 1 0 21 5 16
2. Real Madrid 18 7 6 0 1 16 8 8
3. Villarreal 16 7 5 1 1 13 5 8
4. Elche 13 7 3 4 0 10 6 4
5. Atlético de Madrid 12 7 3 3 1 14 9 5
6. Espanyol 12 7 3 3 1 10 9 1
7. Getafe 11 7 3 2 2 8 9 -1
8. Sevilla 10 7 3 1 3 11 10 1
9. Athletic Bilbao 10 7 3 1 3 7 8 -1
10. Betis 9 6 2 3 1 9 7 2
11. Alavés 8 7 2 2 3 6 7 -1
12. Valencia 8 6 2 2 2 8 10 -2
13. Osasuna 7 6 2 1 3 5 5 0
14. Levante 5 7 1 2 4 11 14 -3
15. Rayo Vallecano 5 7 1 2 4 7 10 -3
16. Celta Vigo 5 7 0 5 2 6 9 -3
17. Real Sociedad 5 7 1 2 4 7 11 -4
18. Mallorca 5 7 1 2 4 6 11 -5
19. Real Oviedo 3 6 1 0 5 2 11 -9
20. Girona 3 7 0 3 4 3 16 -13
