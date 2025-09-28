Assine
Internacional

Barcelona vira sobre Real Sociedad e assume liderança do Espanhol

Repórter
28/09/2025 16:29

O Barcelona aproveitou a derrota do Real Madrid na véspera para assumir a liderança do Campeonato Espanhol ao vencer a Real Sociedad por 2 a 1 neste domingo (28), de virada, em jogo que marcou o retorno de Lamine Yamal após lesão.

Álvaro Odriozola abriu o placar aos 31 minutos no Estádio Olímpico de Montjuïc, mas o Barça virou com dois gols de cabeça, de Jules Koundé (43') e Robert Lewandowski (59').

O time catalão ainda teve um gol anulado por impedimento de Yamal (75'), que se mostrou muito ativo em seu primeiro jogo desde que recebeu o Troféu Kopa de melhor jogador jovem da temporada passada.

O atacante de 18 anos a entrar em campo depois de desfalcar equipe nos últimos quatro jogos.

Com 19 pontos (seis vitórias e um empate), o Barcelona, atual campeão, assume a liderança com um ponto de vantagem sobre o Real Madrid (2º), que no sábado foi derrotado por 5 a 2 no clássico contra o Atlético de Madrid (5º, 12 pontos).

Por sua vez, a Real Sociedad, com apenas uma vitória no campeonato, é a 17ª colocada (5 pontos) e corre o risco de terminar a rodada na zona de rebaixamento.

- Elche na zona da Champions -

Também neste domingo, o Elche se confirmou como a surpresa deste início de temporada com uma vitória por 2 a 1 sobre o Celta de Vigo Vigo (16º) e subiu para a quarta posição, dentro da zona de classificação para a Liga dos Campeões.

John Chetauya Nwankwo (68') marcou no segundo tempo o gol da vitória do Elche, que agora soma 13 pontos.

Em outro jogo já encerrado, o Sevilla (8º) venceu o Rayo Vallecano (15º) por 1 a 0 com um gol nos minutos finais do nigeriano Akor Adams (87').

-- Jogos da 7ª rodada do Campeonato Espanhol (horário de Brasília) e classificação:

  

   - Sexta-feira:

   Girona - Espanyol                   0 - 0

  

   - Sábado:

   Getafe - Levante                    1 - 1

   Atlético de Madrid - Real Madrid    5 - 2

   Mallorca - Alavés                   1 - 0

   Villarreal - Athletic Bilbao        1 - 0

  

   - Domingo:

   Rayo Vallecano - Sevilla            0 - 1

   Elche - Celta Vigo                  2 - 1

   Barcelona - Real Sociedad           2 - 1

   (16h00) Betis - Osasuna                    

  

   - Segunda-feira:

   (16h00) Valencia - Real Oviedo             

  

   Classificação:             Pts   J   V   E   D  Gp  Gc  SG

    1. Barcelona               19   7   6   1   0  21   5  16

    2. Real Madrid             18   7   6   0   1  16   8   8

    3. Villarreal              16   7   5   1   1  13   5   8

    4. Elche                   13   7   3   4   0  10   6   4

    5. Atlético de Madrid      12   7   3   3   1  14   9   5

    6. Espanyol                12   7   3   3   1  10   9   1

    7. Getafe                  11   7   3   2   2   8   9  -1

    8. Sevilla                 10   7   3   1   3  11  10   1

    9. Athletic Bilbao         10   7   3   1   3   7   8  -1

   10. Betis                    9   6   2   3   1   9   7   2

   11. Alavés                   8   7   2   2   3   6   7  -1

   12. Valencia                 8   6   2   2   2   8  10  -2

   13. Osasuna                  7   6   2   1   3   5   5   0

   14. Levante                  5   7   1   2   4  11  14  -3

   15. Rayo Vallecano           5   7   1   2   4   7  10  -3

   16. Celta Vigo               5   7   0   5   2   6   9  -3

   17. Real Sociedad            5   7   1   2   4   7  11  -4

   18. Mallorca                 5   7   1   2   4   6  11  -5

   19. Real Oviedo              3   6   1   0   5   2  11  -9

   20. Girona                   3   7   0   3   4   3  16 -13

