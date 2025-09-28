Com gol de Gabriel Magalhães, Arsenal vira sobre Newcastle e encosta no líder Liverpool

Com gols na reta final de Mikel Merino (84') e do brasileiro Gabriel Magalhães (90'+6), o Arsenal venceu o Newcastle por 2 a 1 neste domingo (28), no St James' Park, de virada, e conseguiu um resultado importantíssimo na luta pelo título com o líder Liverpool.

Os 'Gunners' estavam atrás no placar até os últimos minutos do segundo tempo, depois que Nick Woltemade fez 1 a 0 para os 'Magpies' no primeiro tempo (34').

Mas graças à virada no apagar das luzes, o time do técnico Mikel Arteta soma agora 13 pontos e fica a apenas dois do líder Liverpool, que no sábado foi derrotado pelo Crystal Palace por 2 a 1.

- Na cola do líder -

O cenário final pode parecer cruel para o Newcastle (16º), que fica na parte de baixo da tabela com apenas seis pontos de 18 possíveis, mas o placar reflete o domínio e a determinação do Arsenal para sair com a vitória.

"Dois gols sofridos no final aqui em casa, isso dói. Temos que admitir que não estivemos no nosso melhor", admitiu após a derrota o técnico dos 'Magpies', Eddie Howe.

Além dos pontos, a virada é um sinal aos demais candidatos ao título: o Arsenal tem uma mentalidade de aço e, enfim, conseguiu vencer um dos "grandes" da Premier League nesta temporada.

Até agora, o time londrino havia sido derrotado por 1 a 0 pelo Liverpool e empatado em 1 a 1 com o Manchester City, apesar de ter dominado a partida no Emirates Stadium.

Neste domingo, os 'Gunners' voltaram a ser dominantes, mas tiveram esbarraram na grande atuação de Nick Pope. O goleiro do Newcastle fez defesas espetaculares em tentativas de Eberechi Eze (5' e 29') e em uma finalização de cabeça de Jurriën Timber (59').

O time da casa também se salvou em um chute na trave de Leandro Trossard (25') e em um lance com intervenção do VAR, após o pênalti marcado em campo de Pope sobre o atacante sueco Viktor Gyökeres (14'), que o árbitro acabou anulando após revisão.

- Villa vence a primeira -

Horas antes, o Aston Villa conseguiu sua primeira vitória no campeonato, ao bater o Fulham por 3 a 1.

Jogando em casa, o Villa ainda saiu atrás no placar logo aos três minutos, quando o mexicano Raúl Jiménez marcou para o Fulham.

O público no Villa Park já mostrava impaciência, até que Ollie Watkins (37') empatou com um belo gol após um passe de Lucas Digne.

No segundo tempo, o time do técnico Unai Emery começou decidido a levar os três pontos, e John McGinn (49') Emiliano Buendía (51') decidiram rapidamente a partida.

Com a vitória, o Aston Villa deixa a zona de rebaixamento e sobe para a 16ª posição, com 16 pontos. Já o Fulham, que sofre sua segunda derrota no campeonato, cai para 10º (8 pontos).

A 6ª rodada do Campeonato Inglês continua na segunda-feira, com o Everton recebendo o West Ham.

-- Jogos da 6ª rodada do Campeonato Inglês (horário de Brasília) e classificação:

- Sábado:

Brentford - Manchester United 3 - 1

Manchester City - Burnley 5 - 1

Crystal Palace - Liverpool 2 - 1

Chelsea - Brighton 1 - 3

Leeds - Bournemouth 2 - 2

Nottingham - Sunderland 0 - 1

Tottenham - Wolverhampton 1 - 1

- Domingo:

Aston Villa - Fulham 3 - 1

Newcastle - Arsenal 1 - 2

- Segunda-feira:

(16h00) Everton - West Ham

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Liverpool 15 6 5 0 1 12 7 5

2. Arsenal 13 6 4 1 1 12 3 9

3. Crystal Palace 12 6 3 3 0 8 3 5

4. Tottenham 11 6 3 2 1 11 4 7

5. Sunderland 11 6 3 2 1 7 4 3

6. Bournemouth 11 6 3 2 1 8 7 1

7. Manchester City 10 6 3 1 2 14 6 8

8. Chelsea 8 6 2 2 2 11 8 3

9. Brighton 8 6 2 2 2 9 9 0

10. Fulham 8 6 2 2 2 7 8 -1

11. Leeds 8 6 2 2 2 6 9 -3

12. Everton 7 5 2 1 2 6 5 1

13. Brentford 7 6 2 1 3 9 11 -2

14. Manchester United 7 6 2 1 3 7 11 -4

15. Newcastle 6 6 1 3 2 4 5 -1

16. Aston Villa 6 6 1 3 2 4 6 -2

17. Nottingham 5 6 1 2 3 5 10 -5

18. Burnley 4 6 1 1 4 6 13 -7

19. West Ham 3 5 1 0 4 5 13 -8

20. Wolverhampton 1 6 0 1 5 4 13 -9

kca/iga/dr/cb