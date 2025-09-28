Assine
Stuttgart vence Colônia de virada e sobe para 5º no Alemão

Repórter
28/09/2025 15:25

O Stuttgart, atual campeão da Copa da Alemanha, subiu para a quinta colocação no Campeonato Alemão graças à vitória de virada fora de casa sobre o Colônia por 2 a 1 neste domingo (28), pela 5ª rodada.

O time da casa começou melhor e abriu o placar com um gol do polonês Jakub Kaminski logo aos 4 minutos, mas o Stuttgart empatou ainda no primeiro tempo com o bósnio Ermedin Demirovic (29') cobrando pênalti e conseguiu a vitória na reta final com Josha Vagnoman (81').

O resultado confirma a recuperação do Stuttgart, que havia perdido três dos cinco primeiros jogos da temporada, lembrando em conta todas as competições. Agora a sequência é de três vitórias consecutivas.

O time está muito perto da zona de classificação para a Liga dos Campeões, já que alcançou os mesmos 9 pontos do Eintracht Frankfurt, quarto colocado.

Já o Colônia, que poderia ter entrado no G4 em caso de vitória, fica na sétima colocação, com 7 pontos.

No primeiro jogo deste domingo, Freiburg (8º) e Hoffenheim (10º) empataram em 1 a 1, e a rodada termina com o duelo entre Unión Berlín (11º) e Hamburgo (15º).

Na sexta-feira, o líder Bayern de Munique goleou o Werder Bremen (14º) por 4 a 0 e emendou a quinta vitória consecutiva para somar 15 pontos.

Um dia depois, Borussia Dortmund (2º) venceu o Mainz por 2 a 0 e manteve na cola do Bayern com 13 pontos.

-- Jogos da 5ª rodada do Campeonato Alemão (horário de Brasília) e classificação:

  

   - Sexta-feira:

   Bayern de Munique - Werder Bremen   4 - 0

  

   - Sábado:

   Heidenheim - Augsburg               2 - 1

   St Pauli - Bayer Leverkusen         1 - 2

   Wolfsburg - RB Leipzig              0 - 1

   Mainz - Borussia Dortmund           0 - 2

   B. Mönchengladbach - E. Frankfurt   4 - 6

  

   - Domingo:

   Freiburg - Hoffenheim               1 - 1

   Colônia - Stuttgart                 1 - 2

   (14h30) Union Berlin - Hamburgo            

  

   Classificação:             Pts   J   V   E   D  Gp  Gc  SG

    1. Bayern de Munique       15   5   5   0   0  22   3  19

    2. Borussia Dortmund       13   5   4   1   0  11   3   8

    3. RB Leipzig              12   5   4   0   1   7   7   0

    4. Eintracht Frankfurt      9   5   3   0   2  17  13   4

    5. Stuttgart                9   5   3   0   2   7   6   1

    6. Bayer Leverkusen         8   5   2   2   1  10   8   2

    7. Colônia                  7   5   2   1   2  10   9   1

    8. Freiburg                 7   5   2   1   2   9   9   0

    9. St Pauli                 7   5   2   1   2   8   8   0

   10. Hoffenheim               7   5   2   1   2   9  11  -2

   11. Union Berlin             6   4   2   0   2   8  11  -3

   12. Wolfsburg                5   5   1   2   2   7   7   0

   13. Mainz                    4   5   1   1   3   5   6  -1

   14. Werder Bremen            4   5   1   1   3   8  14  -6

   15. Hamburgo                 4   4   1   1   2   2   8  -6

   16. Augsburg                 3   5   1   0   4   8  12  -4

   17. Heidenheim               3   5   1   0   4   4  10  -6

   18. B. Mönchengladbach       2   5   0   2   3   5  12  -7

