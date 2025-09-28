Ao menos 19 feridos em protestos contra o governo no Peru

Pelo menos 19 pessoas ficaram feridas no sábado (27) no Peru durante protestos contra o governo da presidente Dina Boluarte e o Congresso, informaram autoridades e defensores dos direitos humanos neste domingo (28), enquanto novas manifestações estão sendo planejadas.

Centenas de pessoas marcharam no sábado no centro de Lima em direção à sede do governo sob forte contenção policial.

Grupos de jovens atiraram pedras, bombas incendiárias e fogos de artifício contra as forças de segurança, que responderam com gás lacrimogêneo e balas de borracha, observaram jornalistas da AFP.

"Um policial sofreu queimaduras de primeiro grau causadas por um coquetel molotov durante a marcha organizada por vários grupos", informou a Polícia Nacional nas redes sociais, juntamente com imagens dos confrontos.

Enquanto isso, a Coordenadoria Nacional de Direitos Humanos (CNDDHH) relatou 18 feridos, incluindo um jornalista.

"Pedimos à polícia que respeite o direito de protestar. Não havia justificativa para disparar grandes quantidades de gás lacrimogêneo, muito menos para atacar pessoas", disse à AFP Mar Pérez, advogada da CNDDHH.

Uma nova marcha está sendo convocada para este domingo no centro de Lima por trabalhadores do transporte e pelo grupo de jovens do movimento Geração Z para protestar contra "corrupção", "extorsões" e "violência".

