Internacional

Ao menos 19 feridos em protestos contra o governo no Peru

AFP
AFP
AFP
AFP
Repórter
28/09/2025 14:18

Pelo menos 19 pessoas ficaram feridas no sábado (27) no Peru durante protestos contra o governo da presidente Dina Boluarte e o Congresso, informaram autoridades e defensores dos direitos humanos neste domingo (28), enquanto novas manifestações estão sendo planejadas. 

Centenas de pessoas marcharam no sábado no centro de Lima em direção à sede do governo sob forte contenção policial. 

Grupos de jovens atiraram pedras, bombas incendiárias e fogos de artifício contra as forças de segurança, que responderam com gás lacrimogêneo e balas de borracha, observaram jornalistas da AFP. 

"Um policial sofreu queimaduras de primeiro grau causadas por um coquetel molotov durante a marcha organizada por vários grupos", informou a Polícia Nacional nas redes sociais, juntamente com imagens dos confrontos. 

Enquanto isso, a Coordenadoria Nacional de Direitos Humanos (CNDDHH) relatou 18 feridos, incluindo um jornalista. 

"Pedimos à polícia que respeite o direito de protestar. Não havia justificativa para disparar grandes quantidades de gás lacrimogêneo, muito menos para atacar pessoas", disse à AFP Mar Pérez, advogada da CNDDHH. 

Uma nova marcha está sendo convocada para este domingo no centro de Lima por trabalhadores do transporte e pelo grupo de jovens do movimento Geração Z para protestar contra "corrupção", "extorsões" e "violência".

