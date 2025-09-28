Ex-ministro da Agricultura condenado à morte na China

O ex-ministro da Agricultura chinês, Tang Renjian, foi condenado à morte neste domingo (28) por corrupção, com suspensão condicional de dois anos, anunciou um tribunal no nordeste do país.

Tang aceitou propinas em dinheiro e bens, totalizando mais de 268 milhões de yuans (US$ 38 milhões, R$ 203 milhões) entre 2007 e 2024, informou o tribunal popular de Changchun, na província de Jilin, em um comunicado.

Essas propinas "causaram perdas gravíssimas aos interesses do Estado e do povo, portanto justificaram a pena de morte", segundo o comunicado.

De acordo com o comunicado, o réu confessou seus "crimes" e expressou arrependimento.

Esta sentença é a mais recente de uma vasta campanha anticorrupção conduzida pelo presidente chinês, Xi Jinping, que levou à queda de várias figuras de alto escalão.

Apoiadores desta campanha afirmam que ela promove uma governança irrepreensível, mas seus detratores argumentam que ela dá ao presidente o poder de eliminar rivais políticos.

