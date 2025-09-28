Vietnã evacuará 250.000 pessoas do litoral pelo tufão Bualoi

O Vietnã se prepara para evacuar mais de 250.000 moradores de áreas costeiras neste domingo (28), antes do tufão Bualoi, que deve atingir a região central do país, produtora de aço.

A tempestade, que matou 11 pessoas nas Filipinas, está se deslocando para o mar com ventos de 130 quilômetros por hora e deve atingir o continente às 19h00 (09h00 de Brasília), de acordo com a agência meteorológica local.

Danang, a principal cidade do centro do Vietnã, espera evacuar mais de 210.000 moradores, segundo a mídia estatal, e mais de 32.000 moradores de Hue devem ser transferidos para áreas seguras.

Mais de 15.000 residentes de Ha Tinh, um importante centro produtor de aço, também devem ser levados para escolas e centros médicos convertidos em abrigos temporários, segundo as autoridades.

Quase 117.000 militares foram mobilizados para apoiar a proteção dos moradores.

Quatro aeroportos locais foram fechados e todos os barcos de pesca na trajetória do tufão foram chamados de volta ao porto.

