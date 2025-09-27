Assine
Sanções da ONU contra Irã voltam a entrar em vigor 

27/09/2025 21:21

As sanções da ONU contra o Irã foram restabelecidas na noite deste sábado (27) após expirar o mecanismo ativado no fim de agosto por Reino Unido, França e Alemanha, que repreendem Teerã pelo descumprimento de seus compromissos sobre o seu programa nuclear.

Após a autorização do Conselho de Segurança da ONU e o fracasso, na sexta-feira, de Rússia e China para prorrogar a data limite, as severas sanções, que vão desde um embargo de armas até medidas econômicas, voltaram a entrar em vigor automaticamente neste sábado, às 20h de Nova York (21h em Brasília), dez anos depois de seu levantamento.

alemanha diplomacia eua franca ira onu r unido

