Internacional

PSG vence Auxerre e retoma liderança do Campeonato Francês

27/09/2025 19:15

Cinco dias depois de perder o clássico com o Olympique de Marselha e sofrer a primeira derrota da temporada, o Paris Saint-Germain reagiu e venceu o Auxerre por 2 a 0 neste sábado (27) para retomar a liderança do Campeonato Francês.

Com o resultado, o PSG abre 3 pontos de vantagem sobre o Monaco (3º), que havia iniciado a rodada como líder nos critérios de desempate e mais cedo foi derrotado por 3 a 1 pelo Lorient.

O time parisiense, que não pôde contar com o Bola de Ouro Ousmane Dembélé, lesionado, soma agora 15 pontos, três à frente do vice-líder Olympique de Marselha, que na sexta-feira venceu o Strasbourg por 2 a 1.

A má notícia para o PSG foi a saída do meio-campista Vitinha devido a um problema físico, quatro dias antes de a equipe visitar o Barcelona na Liga dos Campeões.

Antes de ser substituído por Achraf Hakimi, o jogador português fez o passe para o zagueiro ucraniano Illya Zabarnyi abrir o placar aos 33 minutos.

O georgiano Khvicha Kvaratshkhelia, que sentiu dores na coxa esquerda, saiu no intervalo para dar lugar a Bradley Barcola e também preocupa para o jogo contra o Barça na Champions.

No segundo tempo, o zagueiro brasileiro Lucas Beraldo (55') fez o segundo do PSG ao desviar de cabeça um cruzamento de Senny Mayulu.

"Não era um jogo fácil, depois do clássico e logo antes de uma partida da Liga dos Campeões contra o Barcelona. Também não foi fácil porque não tínhamos o espaço habitual para jogar no ataque", analisou o técnico Luis Enrique após a vitória.

-- Jogos da 6ª rodada do Campeonato Francês (horário de Brasília) e classificação:

  

   - Sexta-feira:

   Strasbourg - Olympique de Marselha  1 - 2

  

   - Sábado:

   Lorient - Monaco                    3 - 1

   Toulouse - Nantes                   2 - 2

   PSG - Auxerre                       2 - 0

  

   - Domingo:

   (10h00) Nice - Paris FC                    

   (12h15) Angers - Brest                     

           Metz - Le Havre                    

           Lille - Lyon                       

   (15h45) Rennes - Lens                      

  

   Classificação:             Pts   J   V   E   D  Gp  Gc  SG

    1. PSG                     15   6   5   0   1  12   4   8

    2. Olympique de Marselha   12   6   4   0   2  12   5   7

    3. Monaco                  12   6   4   0   2  14  10   4

    4. Lyon                    12   5   4   0   1   7   3   4

    5. Strasbourg              12   6   4   0   2   9   7   2

    6. Lille                   10   5   3   1   1  13   8   5

    7. Lens                     9   5   3   0   2   8   5   3

    8. Rennes                   8   5   2   2   1   7   8  -1

    9. Toulouse                 7   6   2   1   3   9  11  -2

   10. Lorient                  7   6   2   1   3   9  14  -5

   11. Paris FC                 6   5   2   0   3   9  12  -3

   12. Nice                     6   5   2   0   3   6   9  -3

   13. Auxerre                  6   6   2   0   4   4   8  -4

   14. Angers                   5   5   1   2   2   3   4  -1

   15. Nantes                   5   6   1   2   3   5   7  -2

   16. Brest                    4   5   1   1   3   9  11  -2

   17. Le Havre                 4   5   1   1   3   6   8  -2

   18. Metz                     1   5   0   1   4   5  13  -8

