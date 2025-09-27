PSG vence Auxerre e retoma liderança do Campeonato Francês

Cinco dias depois de perder o clássico com o Olympique de Marselha e sofrer a primeira derrota da temporada, o Paris Saint-Germain reagiu e venceu o Auxerre por 2 a 0 neste sábado (27) para retomar a liderança do Campeonato Francês.

Com o resultado, o PSG abre 3 pontos de vantagem sobre o Monaco (3º), que havia iniciado a rodada como líder nos critérios de desempate e mais cedo foi derrotado por 3 a 1 pelo Lorient.

O time parisiense, que não pôde contar com o Bola de Ouro Ousmane Dembélé, lesionado, soma agora 15 pontos, três à frente do vice-líder Olympique de Marselha, que na sexta-feira venceu o Strasbourg por 2 a 1.

A má notícia para o PSG foi a saída do meio-campista Vitinha devido a um problema físico, quatro dias antes de a equipe visitar o Barcelona na Liga dos Campeões.

Antes de ser substituído por Achraf Hakimi, o jogador português fez o passe para o zagueiro ucraniano Illya Zabarnyi abrir o placar aos 33 minutos.

O georgiano Khvicha Kvaratshkhelia, que sentiu dores na coxa esquerda, saiu no intervalo para dar lugar a Bradley Barcola e também preocupa para o jogo contra o Barça na Champions.

No segundo tempo, o zagueiro brasileiro Lucas Beraldo (55') fez o segundo do PSG ao desviar de cabeça um cruzamento de Senny Mayulu.

"Não era um jogo fácil, depois do clássico e logo antes de uma partida da Liga dos Campeões contra o Barcelona. Também não foi fácil porque não tínhamos o espaço habitual para jogar no ataque", analisou o técnico Luis Enrique após a vitória.

-- Jogos da 6ª rodada do Campeonato Francês (horário de Brasília) e classificação:

- Sexta-feira:

Strasbourg - Olympique de Marselha 1 - 2

- Sábado:

Lorient - Monaco 3 - 1

Toulouse - Nantes 2 - 2

PSG - Auxerre 2 - 0

- Domingo:

(10h00) Nice - Paris FC

(12h15) Angers - Brest

Metz - Le Havre

Lille - Lyon

(15h45) Rennes - Lens

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. PSG 15 6 5 0 1 12 4 8

2. Olympique de Marselha 12 6 4 0 2 12 5 7

3. Monaco 12 6 4 0 2 14 10 4

4. Lyon 12 5 4 0 1 7 3 4

5. Strasbourg 12 6 4 0 2 9 7 2

6. Lille 10 5 3 1 1 13 8 5

7. Lens 9 5 3 0 2 8 5 3

8. Rennes 8 5 2 2 1 7 8 -1

9. Toulouse 7 6 2 1 3 9 11 -2

10. Lorient 7 6 2 1 3 9 14 -5

11. Paris FC 6 5 2 0 3 9 12 -3

12. Nice 6 5 2 0 3 6 9 -3

13. Auxerre 6 6 2 0 4 4 8 -4

14. Angers 5 5 1 2 2 3 4 -1

15. Nantes 5 6 1 2 3 5 7 -2

16. Brest 4 5 1 1 3 9 11 -2

17. Le Havre 4 5 1 1 3 6 8 -2

18. Metz 1 5 0 1 4 5 13 -8

