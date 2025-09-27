Sem problemas no tornozelo, Alcaraz avança às quartas no ATP 500 de Tóquio

O tenista espanhol Carlos Alcaraz, número 1 do mundo, avançou às quartas de final do ATP 500 de Tóquio neste sábado (27), ao bater o belga Zizou Bergs (N.45) sem dar sinais de problemas no tornozelo, após o susto na rodada anterior.

Na quinta-feira, em sua estreia no torneio, Alcaraz torceu o tornozelo esquerdo no início do duelo contra o argentino Sebastián Báez e teve que receber atendimento médico.

Dois dias depois, o jovem espanhol de 22 anos não teve dificuldades para superar Bergs com parciais de 6-4 e 6-3, embora tenha começado a partida com certo temor, o que o levou a ter seu serviço quebrado logo no terceiro game.

Mas dissipadas as dúvidas sobre suas condições físicas, Alcaraz aumentou o ritmo e foi dominante.

"Estava um pouco preocupado antes do jogo, então só queria aquecer e ver como me sentia", admitiu o número 1 do mundo após a partida.

"Não senti nada no tornozelo, então, depois do aquecimento, decidi entrar em quadra e jogar. Com alguns movimentos, tenho medo de ficar louco [pensando na lesão], então estou tentando ir com calma", acrescentou.

Sobre o ter o serviço quebrado três vezes, o espanhol insistiu na preocupação com a lesão: "Acho que foi porque fiquei pensando no meu tornozelo e esqueci de fazer um movimento suave, um saque suave".

Nas quartas de final, Alcaraz enfrentará o americano Brandon Nakashima (N.33), que também venceu em dois sets (7-5 e 6-3) o húngaro Marton Fucsovics (N.58).

