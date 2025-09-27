Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Na ONU, chanceler russo acusa Israel de querer 'explodir' o Oriente Médio

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
27/09/2025 13:47

compartilhe

Siga no

O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Serguei Lavrov, acusou Israel neste sábado (27) de querer explodir todo o Oriente Médio, criticou os ataques israelenses no Irã e no Catar e se opôs aos apelos pela anexação da Cisjordânia. 

"O uso ilegal da força por Israel contra os palestinos e suas ações agressivas contra o Irã, Catar, Iêmen, Líbano, Síria e Iraque hoje ameaçam explodir todo o Oriente Médio", disse Lavrov em um discurso na Assembleia Geral da ONU.

sct/bjt/mvl/ad/aa

Tópicos relacionados:

conflito diplomacia israel onu palestinos russia

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay