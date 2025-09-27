Assine
Internacional

Dortmund suporta pressão e vence Mainz fora de casa no Alemão

27/09/2025 13:26

O Borussia Dortmund emendou sua quarta vitória consecutiva no Campeonato Alemão neste sábado (27), ao bater o Mainz por 2 a 0 fora de casa, e conseguiu um resultado que o mantém na perseguição ao líder Bayern de Munique, que abriu a 5ª rodada goleando o Werder Bremen por 4 a 0 na sexta-feira.

Com os gols de Daniel Svensson (27') e Karim Adeyemi (40'), o Dortmund chegou aos 13 pontos, dois atrás do Bayern. O time do técnico Niko Kovac só não obteve 100% de aproveitamento até aqui por conta do empate na primeira rodada com o St. Pauli (3 a 3).

A única má notícia do dia para o Borussia Dortmund foi a ausência do atacante Serhou Guirassy, que sentiu dores na coxa durante o aquecimento e não foi a campo contra o Mainz. Ele agora é dúvida para o jogo contra o Athletic Bilbao, na próxima quarta-feira, pela 2ª rodada da Liga dos Campeões

Também neste sábado, o RB Leipzig, fora das copas europeias nesta temporada, foi outro que emendou sua quarta vitória consecutiva, ao bater o Wolfsbugr por 1 a 0.

O resultado coloca a equipe em terceiro na tabela, com 12 pontos. A única derrota foi na estreia, uma goleada por 6 a 0 para o Bayern de Munique.

Nos demais jogos já encerrados do dia, o Bayer Leverkusen venceu o St. Pauli fora de casa por 2 a 1, e o Heideinheim somou seus primeiros pontos com a vitória por 1 a 0 sobre o Augsburg.

-- Jogos da 5a rodada do Campeonato Alemão (horário de Brasília) e classificação:

  

   - Sexta-feira:

   Bayern de Munique - Werder Bremen   4 - 0

  

   - Sábado:

   Heidenheim - Augsburg               2 - 1

   St Pauli - Bayer Leverkusen         1 - 2

   Wolfsburg - RB Leipzig              0 - 1

   Mainz - Borussia Dortmund           0 - 2

   (13h30) B. Mönchengladbach - Eintracht Frankfurt

  

   - Domingo:

   (10h30) Freiburg - Hoffenheim              

   (12h30) Colônia - Stuttgart                

   (14h30) Union Berlin - Hamburgo            

  

   Classificação:             Pts   J   V   E   D  Gp  Gc  SG

    1. Bayern de Munique       15   5   5   0   0  22   3  19

    2. Borussia Dortmund       13   5   4   1   0  11   3   8

    3. RB Leipzig              12   5   4   0   1   7   7   0

    4. Bayer Leverkusen         8   5   2   2   1  10   8   2

    5. Colônia                  7   4   2   1   1   9   7   2

    6. St Pauli                 7   5   2   1   2   8   8   0

    7. Eintracht Frankfurt      6   4   2   0   2  11   9   2

    8. Freiburg                 6   4   2   0   2   8   8   0

    9. Stuttgart                6   4   2   0   2   5   5   0

   10. Hoffenheim               6   4   2   0   2   8  10  -2

   11. Union Berlin             6   4   2   0   2   8  11  -3

   12. Wolfsburg                5   5   1   2   2   7   7   0

   13. Mainz                    4   5   1   1   3   5   6  -1

   14. Werder Bremen            4   5   1   1   3   8  14  -6

   15. Hamburgo                 4   4   1   1   2   2   8  -6

   16. Augsburg                 3   5   1   0   4   8  12  -4

   17. Heidenheim               3   5   1   0   4   4  10  -6

   18. B. Mönchengladbach       2   4   0   2   2   1   6  -5

tba/iga/dr/cb

Tópicos relacionados:

fbl ger

