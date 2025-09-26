Assine
Internacional

Petróleo sobe impulsionado por possível queda das exportações russas

26/09/2025 19:11

As cotações do petróleo subiram nesta sexta-feira (25), impulsionados pela perspectiva de uma redução das exportações petrolíferas russas devido ao aumento das tensões entre Otan e Moscou e dos ataques ucranianos em território russo.

O preço do barril de tipo Brent, negociado em Londres para entrega em novembro, subiu 1,02%, para 70,13 dólares, seu nível mais alto desde o fim de julho.

Seu equivalente americano, o barril de tipo West Texas Intermediate (WTI) com vencimento no mesmo mês, subiu 1,14%, para 65,72 dólares.

"A situação com a Rússia não melhora; está piorando em vez de melhorar", declarou à AFP John Kilduff, da Again Capital.

Após várias violações de seu espaço aéreo por parte de Moscou, Mark Rutte, secretário-geral da Otan, afirmou que a aliança estava pronta para "defender cada centímetro de seu território".

Vários líderes de países-membros da Otan também sugeriram derrubar qualquer avião que cruze suas fronteiras.

Essas declarações foram consideradas "imprudentes, irresponsáveis e [que] implicam consequências perigosas" pelo porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov.

Dado que a Rússia é o segundo maior exportador mundial de petróleo, o mercado está particularmente atento a essa escalada e antecipa medidas mais duras contra o setor petrolífero russo.

O presidente americano Donald Trump pediu à Turquia que suspenda suas compras de petróleo russo, classificou as importações da Hungria e Eslováquia, membros da UE, de "indesculpáveis" e sustentou que China e Índia, os dois principais clientes de petróleo russo, estão financiando a guerra na Ucrânia.

