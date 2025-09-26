Assine
Promotoria francesa denuncia 'crescimento exponencial' do tráfico de drogas

26/09/2025 15:19

Uma Promotoria francesa denunciou, nesta sexta-feira (26), o "crescimento exponencial" do tráfico de cocaína por via terrestre entre Espanha e França, após uma nova apreensão na alfândega de 772 quilos em um caminhão procedente da Espanha, conduzido por um marroquino.

Na noite de domingo, a brigada de vigilância alfandegária de Hendaye, no litoral basco, descobriu a droga durante uma fiscalização na rodovia, escondida em um compartimento oculto no reboque do caminhão. 

Posteriormente, na mesma noite, foram apreendidos 608 kg de resina de cannabis a bordo de outro caminhão "em um compartimento oculto instalado da mesma forma no primeiro reboque", especificou a Promotoria de Bordeaux, no sudoeste da França. 

Os dois motoristas marroquinos, de 39 e 41 anos, foram acusados de importação de entorpecentes por uma organização criminosa, tráfico de entorpecentes, associação para delinquir e crimes aduaneiros. Os dois homens estão em detenção provisória. 

"Este caso confirma novamente o crescimento exponencial do tráfico de cocaína entre a Espanha e a França por via terrestre", enfatizou a Promotoria.

No início de setembro, mais de 600 kg de cocaína, com um valor comercial estimado em 25 milhões de euros (R$ 156 milhões, na cotação atual), foram apreendidos no pedágio de Biriatou, em dois caminhões que chegavam à Espanha pelos Pirineus orientais. 

Em 2024, as apreensões de cocaína na França atingiram 53,5 toneladas, um nível nunca antes alcançado (+130% em relação a 2023), segundo uma nota do Escritório Antinarcóticos (Ofast) consultada pela AFP.

