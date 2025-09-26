Assine
Internacional
Internacional

Boicote de delegados da ONU a Netanyahu evidencia 'isolamento' de Israel, diz Hamas

AF
AFP
AF
AFP
Repórter
26/09/2025 12:41

O Hamas afirmou que o boicote de vários delegados ao discurso do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, na Assembleia Geral da ONU, nesta sexta-feira (26), demonstrou o "isolamento" de Israel como resultado da guerra em Gaza.

"O boicote ao discurso de Netanyahu é uma manifestação do isolamento de Israel e das consequências da guerra de extermínio", afirmou, em um comunicado, Taher al Nunu, alto dirigente do comitê político do movimento islamista palestino.

Tópicos relacionados:

conflito diplomacia israel onu palestinos

