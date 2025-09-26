Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Inflação nos EUA aumentou em agosto para 2,7% na comparação anual

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
26/09/2025 10:43

compartilhe

Siga no

A inflação nos Estados Unidos subiu em agosto, a 2,7% na comparação anual, a maior taxa registrada desde fevereiro, de acordo com o índice PCE publicado pelo governo nesta sexta-feira (26).

O índice PCE subiu 0,1 ponto-base em agosto, em comparação com 2,6% em julho, distanciando-se ainda mais da meta de 2% estabelecida pelo Fed, o órgão regulador da política monetária dos EUA. 

O índice PCE é a medida de inflação preferida do Fed. 

O aumento mensal dos preços também aumentou de 0,2% em julho para 0,3% em agosto. 

A inflação subjacente, que exclui os preços voláteis de energia e alimentos, permaneceu estável em 2,9% ao ano, segundo o Departamento de Comércio dos EUA. 

Esses dados estão alinhados com as previsões dos mercados, de acordo com uma pesquisa entre analistas publicada pela MarketWatch. 

A maioria dos especialistas espera que os preços nos Estados Unidos subam devido ao impacto das tarifas de importação impostas por Donald Trump.

myl/tmc/rl/dga/mel/aa

Tópicos relacionados:

conjuntura consumo eua inflacao macroeconomia

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay