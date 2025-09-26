Reino Unido criará documento de identidade digital para cidadãos e residentes

O governo britânico anunciou nesta sexta-feira (26) a intenção de criar um documento de identidade digital para os cidadãos e residentes do Reino Unido, com o objetivo de combater o trabalho ilegal.

O documento, que não terá suporte físico, será armazenado nos smartphones.

"Vai dificultar o trabalho ilegal no país e vai oferecer muitas vantagens aos cidadãos, como a possibilidade de comprovar sua identidade para acessar rapidamente os serviços essenciais", destacou o primeiro-ministro trabalhista Keir Starmer em um comunicado.

O Reino Unido não tem um documento nacional de identidade, como o utilizado em outros países. A introdução do documento é um tema de debate há muitos anos.

De acordo com o dispositivo previsto pelo governo, os titulares do documento não precisarão carregá-lo sempre, mas será "obrigatório no momento de comprovar o direito de trabalhar" no país até o final da legislatura, ou seja, 2029.

Desde que assumiu o poder no ano passado, Starmer promoveu diversas medidas para combater a imigração ilegal, com ações concentradas no trabalho irregular.

As detenções em casos de trabalho irregular aumentaram 50% e foram adotadas medidas para que as plataformas de entrega de comida a domicílio reforcem os controles de identidade de seus entregadores.

A França critica a facilidade com que as pessoas que chegam clandestinamente ao Reino Unido conseguem trabalhar, o que, segundo Paris, é um dos motores da imigração ilegal através do Canal da Mancha.

O plano, insistiu Downing Street em seu comunicado, ajudará a "combater as redes criminosas que prometem acesso ao mercado de trabalho britânico".

