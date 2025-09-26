Assine
Sergio Busquets anuncia aposentadoria ao final da temporada da MLS

26/09/2025 00:35

O ex-jogador do Barcelona e da seleção espanhola, Sergio Busquets, anunciou na noite desta quinta-feira (25) que vai pendurar as chuteiras ao final da temporada de 2025 no Inter Miami, da Liga Norte-Americana (MLS). 

"Estes serão meus últimos meses em campo. Estou me aposentando muito feliz, orgulhoso, realizado e, acima de tudo, grato", disse o meio-campista de 37 anos em um vídeo postado em sua conta do Instagram. 

Busquets, campeão mundial de 2010 pela 'Roja', conquistou nove títulos da liga espanhola e três da Liga dos Campeões pelo Barcelona antes de se transferir para o Inter Miami em 2023, seguindo os passos de seu amigo Lionel Messi. 

"Sinto que chegou a hora de me despedir da minha carreira como jogador de futebol profissional", explicou o catalão. "Foram quase 20 anos desfrutando dessa história incrível com a qual sempre sonhei. O futebol me proporcionou experiências únicas em lugares maravilhosos, ao lado dos melhores companheiros de viagem".

O anúncio da aposentadoria de 'Busi' é o primeiro do chamado 'Quarteto Fantástico' do Inter Miami, que também inclui seu compatriota Jordi Alba e o uruguaio Luis Suárez. 

Todos eles, com idades entre 36 e 38 anos, estão se aproximando do fim de suas carreiras lendárias em Miami, aonde chegaram seguindo os passos de Messi. 

O quarteto de ex-jogadores do Barcelona tentará dar ao Inter seu primeiro título da MLS nesta temporada, que termina com a final em jogo único no dia 6 de dezembro. 

O Inter Miami ainda tem pela frente cinco partidas da temporada regular para disputar antes do início dos playoffs em 24 de outubro.

Tópicos relacionados:

overflay