Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Fluminense anuncia Zubeldía como novo técnico após saída de Renato Gaúcho

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
25/09/2025 23:16

compartilhe

Siga no

O Fluminense anunciou o argentino Luís Zubeldía como seu novo técnico nesta quinta-feira (25), após a surpreendente demissão de Renato Gaúcho após a eliminação do time carioca nas quartas de final da Copa Sul-Americana diante do argentino Lanús. 

Zubeldía, de 44 anos, campeão da Copa Sul-Americana de 2023 pela LDU, do Equador, estava livre desde que deixou o São Paulo em meados de junho, em meio a uma sequência de resultados ruins. 

Ele assinou contrato até o final de 2026, anunciou o Tricolor carioca em um comunicado. 

Na noite de terça-feira, Renato Gaúcho pediu demissão após o empate em 1 a 1 entre Fluminense e Lanús no Maracanã, que resultou na eliminação da Sul-Americana, devido à vitória por 1 a 0 que 'El Granate' havia conquistado na semana passada em Buenos Aires. 

"A partir de agora, vai estar outro cara aqui", e "quero ver se ele vai colocar o time que o torcedor quer ou o time da cabeça dele", acrescentou o técnico, rebatendo as críticas em torno do elenco.

Zubeldía iniciou sua carreira como técnico em 2008, no Lanús. Desde então, passou por clubes da Espanha, Equador, México, Colômbia e Paraguai. 

Ele se torna o quinto argentino atualmente no comando de times do Brasileirão, se juntando a Hernán Crespo (São Paulo), Juan Pablo Vojvoda (Santos), Jorge Sampaoli (Atlético-MG) e Ramón Díaz (Internacional). 

O Flu, sem participar de torneios internacionais até o final do ano, ocupa a oitava colocação do Campeonato Brasileiro, vinte pontos atrás do líder Flamengo, e disputará as semifinais da Copa do Brasil contra o Vasco.

erc/raa/aam

Tópicos relacionados:

bra fbl fluminense

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay