Genoa e Torino garantem últimas vagas nas oitavas da Copa da Itália
Genoa e Torino garantiram as últimas vagas nas oitavas de final da Copa da Itália nesta quinta-feira (25), com vitórias sobre o Empoli, da segunda divisão, por 3 a 1, e sobre o Pisa, por 1 a 0, respectivamente.
Na próxima fase do torneio, o Genoa vai enfrentar a Atalanta em dezembro, enquanto o Torino vai visitar a Roma, na capital.
Apenas um time da segunda divisão permanece na disputa: o Unione Venezia, que se classificou nos pênaltis contra o Hellas Verona na quarta-feira e vai encarar a Inter de Milão na próxima fase.
As oitavas de final marcarão a entrada em cena na edição deste ano dos oito melhores times da temporada passada, incluindo o atual campeão italiano Napoli e o Bologna, vencedor da última Copa da Itália, que enfrentarão Cagliari e Parma, respectivamente.
- Resultados dos jogos da 2ª rodada da Copa da Itália disputados nesta quinta-feira:
(+) Genoa - Empoli (2ª) 3 - 1
(+) Torino - Pisa 1 - 0
Já disputados:
(+) Cagliari - Frosinone (2ª) 4 - 1
(+) Udinese - Palermo (2ª) 2 - 1
(+) AC Milan - Lecce 3 - 0
(+) Parma - La Spezia (2ª) 2 - 2 (4-3 nos pênaltis)
Hellas Verona - (+) Unione Venezia (2ª) 0 - 0 (4-5 nos pênaltis)
(+) Como - Sassuolo 3 - 0
- Programação das oitavas de final:
Bologna - Parma
Lazio - AC Milan
Juventus - Udinese
Atalanta - Genoa
Inter de Milão - Unione Venezia (2ª)
Roma - Torino
Fiorentina - Como
Napoli - Cagliari
(+) classificados para as oitavas de final.
