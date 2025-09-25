Assine
Internacional

Trump diz que 'não permitirá' que Israel anexe Cisjordânia

AF
AFP
AF
AFP
Repórter
25/09/2025 18:13

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou nesta quinta-feira (25) que não permitirá que seu aliado-chave Israel anexe a Cisjordânia, após as ameaças de alguns integrantes do gabinete israelense de que fariam isso para acabar com qualquer solução de dois Estados. 

"Não permitirei que Israel anexe a Cisjordânia", disse Trump aos jornalistas no Salão Oval. "Isso não vai acontecer, já tivemos o suficiente", frisou.

Tópicos relacionados:

eua israel palestinos politica

