Prada mistura estilos e Fendi exalta cores alegres na Semana de Moda de Milão

A grife italiana Prada combinou camisas de estilo militar com saias rodadas e luvas de noite nesta quinta-feira (25), em uma coleção destinada a desafiar as noções tradicionais de glamour.

Os codiretores criativos Miuccia Prada e Raf Simons voltaram novamente ao tema dos uniformes durante seu desfile primavera/verão 2026 na Semana de Moda de Milão (norte da Itália), mas com o objetivo de desconstruir vestimentas tradicionais.

Simons explicou que a coleção era uma "recomposição" de peças destinadas a fazer com que quem as usa se sinta mais livre, com o tecido quase sem tocar o corpo em certos pontos.

Desta vez, eles adicionaram bolsos falsos no estilo uniforme na parte da frente de um vestido com saia fluida, macacões combinados com saltos altos e uma jaqueta preta de seda.

Simons classificou esta proposta como "uma abordagem anti-escultural", declarou à imprensa nos bastidores. "Uma mulher pode se sentir magnífica, livre, elegante e luxuosa tanto em um uniforme quanto em um vestido" com movimento, afirmou.

Segundo ele, "as peças também são muito intercambiáveis, podem ser usadas de várias maneiras".

Miuccia Prada, de 76 anos, que comanda o império familiar de luxo, disse que busca "tentar construir uma nova forma de elegância".

Um dia antes, Silvia Venturini Fendi apostou em formas suaves e sensuais e cores alegres para expressar o que a Fendi, outra marca italiana histórica, qualifica como "elegância descontraída".

Foram apresentados jaquetas com bainha franzida tipo balão, saias com babados, camisas de organza transparente – para homens e mulheres –, bem como blusas e saias de malha de seda torcida combinadas.

Fiel à tradição de uma marca que começou com couro e pele, as bolsas ocuparam um lugar central, uma delas adornada com pérolas formando um motivo floral que também foi usado em outras peças.

"Trata-se de uma sensação de bem-estar relaxado e colorido, com uma elegância romântica. Gestos simples com um trabalho complexo em segundo plano", explicou Fendi sobre o desfile.

