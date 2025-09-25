Washington ataca G20 e promete reformá-lo

Os Estados Unidos lançaram nesta quinta-feira (25) um ataque contra o G20, atualmente presidido pela África do Sul, prometendo reformar o grupo de potências mundiais quando assumir a presidência no ano que vem.

"Nem diversidade, nem equidade, nem inclusão, nem um orçamento com perspectiva de gênero. Em segundo lugar, agilizaremos os processos dentro do G20", declarou Allison Hooker, subsecretária de Estado para Assuntos Políticos, em representação do titular do cargo, Marco Rubio, em uma reunião ministerial dos países do G20 no marco da Assembleia Geral da ONU em Nova York.

A presidência rotativa do fórum, que reúne as 20 maiores economias do mundo, é comandada pela África do Sul este ano, o primeiro país do continente africano a liderar o grupo.

Os chefes de Estado e de governo do G20 se reunirão em novembro na África do Sul.

O presidente americano, Donald Trump, ataca regularmente Pretória, acusando o governo sul-africano de perseguir os agricultores brancos.

Trump confirmou que não participará desse encontro e que os Estados Unidos estarão representados por seu vice-presidente, JD Vance.

Rubio também tem evitado as reuniões ministeriais do G20.

Desde sua volta à Casa Branca em janeiro, Trump lidera uma cruzada contra os programas que promovem a diversidade, a equidade e a inclusão (DEI) e promove o desmantelamento de políticas que favorecem as minorias raciais ou as pessoas transgênero na sociedade americana.

Durante seu discurso nesta quinta na ONU, Hooker denunciou as "horas dedicadas" a discutir esses programas, que desviam o G20 de seu propósito original, como a cooperação econômica, e prometeu retomá-los sob a presidência de Trump.

