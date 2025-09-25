Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Trump pede a Erdogan que pare de comprar petróleo russo

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
25/09/2025 13:47

compartilhe

Siga no

O presidente americano, Donald Trump, instou, nesta quinta-feira (25) seu homólogo turco, Recep Tayip Erdogan, a deixar de comprar petróleo russo para pressionar Moscou a pôr fim à guerra na Ucrânia. 

"Gostaria que deixasse de comprar petróleo da Rússia, enquanto a Rússia continuar com essa ofensiva", disse Trump a jornalistas ao lado de Erdogan no Salão Oval. 

As sanções impostas à Turquia por causa da compra de material bélico de Moscou podem ser suspensas "quase imediatamente", afirmou o mandatário americano. 

Em 2020, Washington impôs sanções à Turquia, apesar de ser sua aliada na Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), devido à compra por parte de Ancara do sistema de defesa aérea russo S-400. 

dk-jz/dg/dd 

Tópicos relacionados:

conflito diplomacia eua russia turquia ucrania

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay